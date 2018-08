Vincent Janssen na voetoperatie uit de roulatie

Neres ontbreekt bij Ajax tegen Kiev door hamstring­bles­su­re

16:00 Ajax kan morgen in de play-offs van de Champions League tegen Dinamo Kiev niet beschikken over buitenspeler David Neres. De Braziliaan heeft een verrekking in de hamstrings. Aankomend weekend tegen FC Emmen speelt hij ook niet. Zijn inzet tijdens de return tegen Kiev is nog twijfelachtig.