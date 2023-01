Vincent Janssen na twee goals topscorer in België, Noa Lang eindelijk weer eens trefzeker voor Brugge

Vincent Janssen maakte na acht minuten de 1-0 en zorgde in de 87ste minuut voor de 4-1 eindstand in het Bosuilstadion in Antwerpen. Met zijn twee goals staat Janssen nu op 14 goals in de Belgische competitie, waarmee hij nu samen met Racing Genk-spits Paul Onuachu aan kop op de topscorersranglijst.

Lang eindelijk weer trefzeker

Noa Lang vond na vijf maanden eindelijk weer eens het net voor Club Brugge. De 23-jarige aanvaller benutte in de thuiswedstrijd tegen Charleroi in de blessuretijd van de eerste helft een strafschop (1-2). Kort na rust zorgde de Deen Andreas Skov Olsen voor de gelijkmaker, maar verder kwam Brugge niet: 2-2.

Lang was dit seizoen tot zondag één keer trefzeker. De oud-Ajacied, die met Oranje meedeed aan het WK in Qatar, scoorde halverwege augustus in de uitwedstrijd tegen Leuven (0-3). Ook toen gebeurde dat uit een strafschop. Vorig seizoen kwam Lang in de Belgische competitie tot zeven doelpunten en het seizoen daarvoor tot zestien. Club Brugge neemt na 22 wedstrijden de vierde plek in in de hoogste klasse met 37 punten.