Vincent Janssen kiest voor Mexicaans avontuur bij Monterrey

Keuring al gehadVincent Janssen gaat zijn carrière voortzetten Club de Fútbol Monterrey in Mexico. De 25-jarige spits uit Heesch heeft zijn medische keuring al ondergaan in zijn woonplaats Londen en zal deze week afreizen naar Mexico om de transfer af te ronden.

Janssen heeft nog een jaar contract bij Tottenham Hotspur, maar de club uit Londen wilde hem dit seizoen niet meer verhuren. Monterrey is de club die nu dus toeslaat en het aandurft met de zeventienvoudig international van Oranje. Janssen maakte in de zomer van 2016 voor 22 miljoen euro de overstap naar Tottenham Hotspur, nadat hij 32 keer had gescoord in 49 duels in zijn seizoen bij AZ. Daarvoor kwam hij uit voor Feyenoord (jeugd) en Almere City. Bij Spurs kwam Janssen tot slechts zes doelpunten in 42 optredens. In het seizoen 2017/2018 werd hij verhuurd aan Fenerbahçe, maar bij de Turkse topclub kwam hij niet verder dan vijf goals in achttien wedstrijden. Afgelopen seizoen kwam Janssen tot slechts 36 speelminuten (verdeeld over drie Premier League-invalbeurten) namens Spurs, waarmee hij ook volledig uit beeld raakte bij het Nederlands elftal. Zijn laatste interland speelde Janssen op 10 oktober 2017 tegen Zweden (2-0 winst) in de Johan Cruijff Arena.

Winnaar van CONCACAF Champions League

Monterrey, bijnaam Rayados (‘de gestreepten’), is een club die in het schitterende BBVA Bancomer Stadium de laatste jaren is uitgegroeid tot een serieuze topclub in Mexico. Tot een vijfde landstitel heeft dat nog niet geleid, maar Monterrey toont zich steeds ambitieuzer en won afgelopen seizoen zelfs de CONCACAF Champions League. Daarmee mag Monterrey zich een jaar lang de beste club van Midden- en Noord-Amerika noemen. Eerder won Monterrey die prestigieuze prijs al drie keer op rij in 2011, 2012 en 2013. De club uit het noordoosten van Mexico werd eerder al kampioen van Mexico in 1986, 2003, 2009 en 2010 en won in 1992 en 2017 de Mexicaanse beker.

Janssen speelt aan het eind van dit jaar in Qatar met zijn nieuwe club om het WK voor clubs, waar hij mogelijk Liverpool zal treffen. Janssen wordt de enige Europese speler in de selectie van Monterrey, die naast Mexicanen ook bestaat vijf Argentijnen, drie Colombianen, een Paraguyaan en een Uruguyaan.



De Mexicaanse competitie (Liga MX) ging afgelopen weekend al van start. Monterrey verloor in de eerste speelronde met 4-2 van Club América in het beroemde Estadio Azteca in Mexico-Stad.