Vincent Janssen is los: spits helpt Antwerp met hattrick aan klinkende zege

Voetbalpod­cast | ‘Gedrags­ver­an­de­ring bij spelers en trainers lukt alleen als we dit heel lang volhouden’

FC Twente en AZ zetten een goede stap naar de laatste voorronde van de Conference League. Beide clubs wonnen hun eerste wedstrijd. Ondertussen werd in Zeist duidelijk waar de arbitrage dit seizoen op gaat letten en wat ze vooral niet willen. Vanavond gaat ook het nieuwe seizoen in de Keuken Kampioen Divisie van start. In de AD Voetbalpodcast neemt Etienne Verhoeff het allemaal door met Sjoerd Mossou.