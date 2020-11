Villas-Boas werpt idee op om rugnummer 10 te bevriezen

Samenvatting Klopp na nederlaag Liverpool: ‘Duim omhoog, geen blessures, we gaan gewoon door’

0:07 Trainer Jürgen Klopp verloor vanavond voor de eerste keer met Liverpool een thuiswedstrijd in de groepsfase van de Champions League. Atlanta zegevierde op Anfield verrassend met 2-0. ,,Of het een frustrerende avond was voor mij? Ja, natuurlijk, het was geen goede wedstrijd van onze kant”, gaf Klopp na afloop toe.