Villas-Boas per direct weg bij Shanghai

,,We kondigen hierbij aan dat de trainer en de club hun eigen weg gaan. Wij danken meneer Villas-Boas voor zijn inzet'', aldus Shanghai.



Villas-Boas, oud-trainer van Chelsea, Tottenham Hotspur, FC Porto en Zenit Sint-Petersburg, liet na het seizoen in China al doorschemeren dat hij afscheid wilde nemen van Shanghai SIPG. Hij miste de laatste vier duels van de competitie omdat hij een scheidsrechter had beledigd.



De coach kwam gisteren in het nieuws toen hij liet weten mee te doen aan de komende editie van de Dakar Rally. Villas-Boas verschijnt op 6 januari in Lima in een auto aan de start voor Toyota Hilux.