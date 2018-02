Villarreal-speler Semedo hoort zware aanklacht

Villarreal betaalde afgelopen zomer 14 miljoen euro aan Sporting Portugal om Semedo over te nemen. De Portugese jeugdinternational kwam mede door blessures echter amper in actie voor de Spaanse club.



Volgens de manager van Semedo is de voetballer opgelicht. ,,Hij heeft daar niet op de best mogelijke manier op gereageerd, maar hij was zelf het slachtoffer'', zei de zaakwaarnemer op de Portugese tv. ,,Het klopt niet dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan kidnapping en mishandeling. Het pistool is niet van hem, ook al is die in zijn woning gevonden.''