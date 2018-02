Villarreal schorst opgepakte verdediger Semedo

Go Ahead Eagles stuurt taxi om supporters uit de kroeg te halen

20:47 Met temperaturen onder het vriespunt is een wedstrijd van je favoriete club bezoeken natuurlijk iets minder leuk dan normaal. Zes supporters van Go Ahead Eagles zat vanavond lekker warm in de kroeg toen ze zich afvroegen of de wedstrijd eigenlijk wel doorging, waarop hun favoriete club een taxi stuurde.