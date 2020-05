Villarreal en Getafe ontkennen matchfixing in duel om Champions League-plaatsing

Enkele kranten in Spanje zoals El Pais meldden vrijdag dat de politie een onderzoek is gestart naar de gebeurtenissen rond het duel in de hoogste klasse van het Spaanse voetbal. Beide clubs gaven vervolgens een verklaring uit om met nadruk te beweren dat er van wantoestanden geen sprake is geweest. Getafe verdedigt met name captain Jorge Molina, die specifiek benoemd zou zijn in het onderzoek genaamd Operation Oikos.



De officiële instanties wilden het bericht niet bevestigen. Overigens won Getafe de wedstrijd niet; 2-2.