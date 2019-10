Vijftig keer raak voor Messi uit een vrije trap

Het grootste gedeelde van zijn vrije trappen maakte Messi in het shirt van Barcelona (44). De zes andere rake vrije trappen van de vijfvoudig Gouden Bal-winnaar komen uit wedstrijden bij de Argentijnse ploeg.



Voor de eerste rake vrije trap van Messi moeten we terug naar november 2008, toen de Argentijn doel trof tijdens het competitieduel met Atlético Madrid. In totaal scoorde Messi 33 vrije trappen in de Spaanse competitie, met Espanyol als favoriete tegenstander. Tegen de rivaal maakte Messi er al zes, één meer dan tegen Sevilla en Athletic Bilbao.