Vijfde World Cup-zege voor Nao Kodaira

Wereldkampioene Brittany Bowe kwam in Calgary niet verder dan de zesde tijd (1.13,06). De Amerikaanse, die dit seizoen drie wereldbekerraces op de 1000 meter won, behield nog wel de leiding in het wereldbekerklassement.

Leerdam streek ruim twee weken geleden al neer in Calgary om te acclimatiseren. Ze heeft nog weinig ervaring met het schaatsen op een hooglandbaan. Leerdam won een maand geleden EK-goud op de 1000 meter met een tijd van 1.13,67.



Elisa Dul verbeterde in Calgary in de B-divisie haar persoonlijke record. Met 1.15,19 eindigde de 21-jarige rijdster van Team easyJet als vijfde.