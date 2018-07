Vijfde titel voor Isner in Atlanta

Kristoff sprint naar ritzege in Parijs, Thomas wint Tour

29 juli Alexander Kristoff heeft de 21ste en laatste etappe van de Tour de France gewonnen. De 31-jarige Noor van UAE-Emirates was op de Champs-Élysées de snelste in de massasprint. Geletruidrager Geraint Thomas finishte in het peloton en verzekerde zich daarmee van de eindzege.