Vijfde tijd voor Verstappen, Vettel snelste in droog Austin

Het was een drukte van belang in de laatste oefensessie voor de kwalificatierace, later zaterdagavond. De baan was voor het eerst droog in Austin, dus alle coureurs wilden zo lang en zo veel mogelijk testen. Het was voor Verstappen in de beginfase van de training zoeken naar de juiste grip op de koude banden.



Brendon Hartley raakte een strip van de halo kwijt, de beugel tegen extra hoofdbescherming. Het ketste tegen zijn helm, maar de Nieuw-Zeelander van Toro Rosso had er verder geen hinder van.