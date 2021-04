Vijf weken na relatiebreuk gaan Monfils en Svitolina trouwen

,,Gaël en ik hebben besloten om onze relatie te verbreken. De beslissing was ongelooflijk moeilijk omdat we nog steeds liefde voor elkaar hebben. Maar: als beste vrienden hebben we ons gerealiseerd dat het tijd is om een ​​stap terug te doen en onszelf om elkaar te helpen. andere om een ​​gelukkig en bevredigend leven te leiden", was de tekst die zowel Monfils als Svitolina op 21 februari deelden via Instagram.



Gisteren waren er al vermoedens dat Monfils en Svitolina weer bij elkaar waren, nadat ze een foto van elkaar samen deelden met de tekst ‘Home is where your heart is'. Een dag later heeft Monfils de acht jaar jongere blondine ten huwelijk gevraagd en Svitolina zei direct ja. Monfils en Svitolina werden een koppel nadat ze het goed met elkaar bleken te kunnen vinden tijdens de Australian Open in januari 2019.



Svitolina is de huidige nummer vijf op de wereldranglijst bij de vrouwen. Ze stond in 2019 in de halve finales van Wimbledon en de US Open en daarvoor al in de kwartfinales op Roland Garros en de Australian Open, maar ze wacht nog op haar eerste finale op een Grand Slam. Ze won al wel vijftien WTA-titels. Monfils staat veertiende op de wereldranglijst bij de mannen. Vijf jaar terug stond hij zesde, zijn hoogste positie. Zijn beste prestaties op een Grand Slam waren ook twee halve finales, in Parijs (2008) en New York (2016).