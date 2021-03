Vijf spelers van Rangers geschorst na aan de laars lappen van coronaregels

Minimaal vijf doelpunten in een uitwed­strijd? Zo gemakke­lijk is dat niet

14:36 Na de 2-0 zege op Letland van afgelopen zaterdag hoopt bondscoach Frank de Boer dat zijn ploeg op bezoek bij Gibraltar wel een grote overwinning neerzet. ,,Ik denk dat we minimaal vijf keer moeten kunnen scoren", aldus de zelfverzekerde trainer gisteren tijdens de persconferentie in aanloop naar het WK-kwalificatieduel. Hoe realistisch is dit aantal, gezien het verleden?