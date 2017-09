Vijf redenen waarom Feyenoord niet verliest van Napoli

Dries Mertens is in Italië uitgegroeid tot een absolute vedette. In de eerste zes wedstrijden van dit seizoen in de Serie A was hij goed voor liefst zes doelpunten en de Belg was betrokken bij zeven van de laatste elf Champions League-goals van Napoli. Maar tegen Feyenoord was de oud-speler van AGOVV, FC Utrecht en PSV in zijn periode in Nederland van 2006 tot 2013 nooit heel succesvol. Slechts één keer kwam hij tot scoren tegen de Rotterdammers. In februari 2012 maakte hij de tweede goal voor de thuisploeg in de 3-2 overwinning van PSV.



Een andere oude bekende bij Napoli, Arek Milik scoorde als spits van Ajax in drie wedstrijden tegen Feyenoord niet. En ook vanavond gaat dat niet gebeuren want de Pool moet maandenlang revalideren van een knieblessure.