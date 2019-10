Vijf redenen om uit te kijken naar de Grand Prix van Japan

Door Rik Spekenbrink



Twee minuutjes over vandaag? Bekijk de schitterende animatie die Honda F1 van de week via de online kanalen verspreidde. Een vogelvlucht langs de roemrijke geschiedenis van het merk in de sport, als opmaat naar de belangrijkste race van het jaar. Hartstikke mooi en waardevol dat Max Verstappen met zijn overwinningen dit jaar Honda weer op de kaart heeft gezet.



Zijn populariteit in het racegekke land is enorm gegroeid. Maar goed presteren, lees: winnen, in ‘eigen land’ zou hem hier welhaast onsterfelijk maken. Japanse racefans zijn kleurrijk, uniek en met veel. Ze steunen de meest uiteenlopende coureurs, wat hen bindt is de liefde en trots voor hún Honda. Na een mindere fase na de zomerstop moet er worden gescoord op Suzuka. Ook al omdat Honda nog niet heeft besloten of het in de Formule 1 blijft als vanaf 2021 het reglement op de schop gaat. Eén zege zou daarbij een groot verschil kunnen maken.