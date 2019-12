Vijf mooiste Barney-momenten: ‘Alsof The Beatles op Schiphol waren geland’

1. 1998: de eerste titel

,,De eerste is natuurlijk de belangrijkste. Ik werkte negen jaar lang bij de post. Altijd gelachen, elke dag was een feest, maar door de weersomstandigheden was het geen fijn baantje. Moest ik in de regen en kou weer naar buiten. Ik was dus blij dat ik weg kon om mijn droom te verwezenlijken, eindelijk kon ik profdarter worden.



,,De allereerste Embassy in 1998 is voor mij het aller-, aller-, allerbelangrijkste. Dat veranderde mijn leven. Ik werd een BN’er, kon leven als prof, kreeg sponsors. In één woord: fantastisch. Alle deuren gingen voor me open. Ik heb zelfs in een F-16 gevlogen, daar hangt in het pandje waar ik train nog een foto van aan de wand.”