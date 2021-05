Vijf jaar na de sensationele zege van Max in Barcelona: ‘Kijk, ik heb weer kippenvel’

Video Spektakel in Monaco: Frijns neemt met tweede plek leiding in klassement over van De Vries

8 mei Na acht races is het nog altijd Oranje boven in de Formule E. Robin Frijns eindigde na een zinderende finale als tweede in de straten van Monaco, waarmee hij de de leiding in het klassement overnam van landgenoot Nyck de Vries. Die speelde na een teleurstellende kwalificatie een bijrol en werd 20ste. ,,Het was een gevecht van begin tot eind.”