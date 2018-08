Vijf Burnley-fans gewond bij rellen in Griekenland

Bertens start US Open tegen Kristyna Pliskova, Haase treft McDonald

23 augustus Kiki Bertens speelt in de eerste ronde van de US Open tegen Kristyna Pliskova. Dat wees de loting vandaag uit. De Tsjechische staat 96ste op de wereldranglijst en is de tweelingzus van topspeelster en voormalig nummer één Karolina Pliskova. De in Breda woonachtige Bertens is in New York als dertiende geplaatst. Robin Haase begint tegen Mackenzie McDonald.