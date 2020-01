Vijf Brabantse topsporters om in 2020 goed in de gaten te houden

Harrie Lavreysen (22 jaar, baanwielrennen)

Meer dan ooit staan de baanrenners in de belangstelling, nu er deze zomer wordt gerekend op succes bij de spelen in Tokio. Een van de kanshebbers is Harrie Lavreysen uit Luyksgestel, de 22-jarige wereldkampioen sprint. ,,Alles is anders dit jaar, het jaar van de Olympische Spelen”, liet hij zich onlangs al ontvallen. ,,Wij gaan als wereldkampioenen een olympisch jaar in, dus de verwachtingen en de toegenomen belangstelling zijn logisch. Op het moment dat de prestaties ­komen, komt de aandacht en wij zijn daarin meegegroeid.” In Tokio mag Lavreysen zich gaan bewijzen op het allerhoogste podium.

Volledig scherm Harrie Lavreysen. © Cor Vos

Sjef van den Berg (24 jaar, handboogschieten)

De Olympische Spelen in Tokio moeten ook handboogschutter Sjef van den Berg zijn eerste olympische medaille opleveren. Tenminste, dat legt de Heeswijk-Dinthernaar zichzelf op. In 2016 eindigde Van den Berg in Rio de Janeiro nog op de vierde plaats. ,,Ik ben één van de kanshebbers, maar er zijn ook nog dertig andere kanshebbers. In de mondiale top zijn de verschillen heel klein. Maar ik durf wel te zeggen dat ik harder ben gegroeid dan andere topschutters.” Van den Berg, een zekerheidje in Oranje, mag het deze zomer opnieuw gaan proberen in de hoofdstad van Japan.

Volledig scherm Sjef van den Berg. © Pix4Profs

Jeffrey Herlings (25 jaar, motorcross)

Wat moeten we nog zeggen over Jeffrey Herlings? De motorcrosser uit Oploo was afgelopen jaar met ploeggenoten Glenn Coldenhoff en Calvin Vlaanderen de sterkste tijdens de Motocross of Nations en won zo alles wat er in zijn sport te winnen valt. Toch viel het seizoen van Herlings deels in duigen, omdat hij zwaar geblesseerd raakte. Meteen daarna domineerde hij weer als vanouds. Komt de motorcrosser in 2020 nog sterker terug?

Volledig scherm Jeffrey Herlings © KTM

Frédérique Matla (23 jaar, hockey)

Voor HC Den Bosch-aanvalster Frédérique Matla was 2019 een bijzonder jaar. Ze reeg de doelpunten aaneen bij haar club, maar werd tijdelijk geweerd uit Oranje. Bondscoach Alyson Annan haalde Matla uit de trainingsgroep, omdat de topschutter met zichzelf aan de slag zou moeten. De hockeyster nam sportief revanche en keerde terug in de nationale ploeg én werd genomineerd voor de FIH Player of the Year Award. ,,Ik zag dit niet aankomen, had echt zoiets van ‘Wow, wat gebeurt hier?” Matla wil de nominatie overigens niet gebruiken om nu haar gelijk te halen. ,,Zeker niet, want er is absoluut geen wrok.” Kan de HCDB-speelster met de hockeysters ook hoge ogen gooien op de Olympische Spelen?

Volledig scherm Frédérique Matla.

Roy Meyer (28 jaar, judo)

Zijn Grand Slam-eindzege in Abu Dhabi in 2019 vormde voor Bredanaar Roy Meyer een van de mooiste overwinningen van zijn carrière. De zwaargewicht veroverde in oktober in het Midden-Oosten zijn eerste gouden medaille in een prestigieuze Grand Slam-wedstrijd. Samen met het WK-brons vormde die plak een belangrijke opsteker met het oog op de Olympische Spelen. Meyer strijdt met Henk Grol (34) om één olympisch ticket. ,,Ik blijf ieder jaar groeien”, stelt Meyer. ,,Dat is niet alleen zichtbaar voor mij, maar nu ook voor iedereen die wel of geen verstand van judo heeft. Mijn kansen op deelname aan de Olympische Spelen zijn groot. Ik blijf aan de weg timmeren. Ik gebruik alle toernooien om mijn poleposition nog meer te verstevigen. Dus ik ga met veel plezier de Road to Tokio tegemoet.”