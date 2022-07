Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel kondigt afscheid aan van Formule 1

Verkouden Wout van Aert past voor San Sebastian, Tom Dumoulin wel aan de start

Wout van Aert gaat zaterdag toch niet van start in de Clásica San Sebastián. De winnaar van de groene trui in de Tour de France is verkouden, meldt zijn ploeg Jumbo-Visma. Desondanks doet de Belg vanavond wel mee aan het na-Tourcriterium in zijn thuishaven Herentals.

11:02