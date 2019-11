Viervoudig Duits kampioen Kaiserslautern in vrije val: ‘Na de hemel volgt nu de hel’

De nederlaag op de Betzenberg tegen de middenmoter uit Würzburg volgde na een eenmalige opleving. In het Duitse bekertoernooi had Kaiserslautern voor een stuntje gezorgd door het een klasse hoger uitkomende FC Nürnberg uit te schakelen. ,,Na de hemel volgt nu de hel", zei trainer Boris Schommers na het duel dat nog 16.000 toeschouwers naar het stadion had gelokt. ,,Waarom we vandaag zo gespeeld hebben kan ik niet verklaren, maar we raken niet in paniek. Al besef ik dat de situatie nijpend is.”



'Die roten Teufel' kwamen in 2012 voor het laatst uit in de Bundesliga. Met 13 punten uit veertien duels lijkt nu zelfs het derde niveau in Duitsland te hoog gegrepen. Van de laatste vijf duels gingen er vier verloren.