Viergever wil meer na zege PSV op Sporting: ‘Deze selectie is hongerig’

Tukkers verheugen zich op een ouderwetse Twentse derby

8:01 • De laatste keer dat FC Twente Heracles ontving in de Eredivisie was op 29 september 2017. De thuisploeg won met 2-1 door goals van Fredrik Jensen (2') en Danny Holla (76'). Paul Gladon (52') scoorde voor de bezoekers. • Geen van de spelers in de huidige selecties van Twente en Heracles scoorde ooit in de Twentse derby. • Tegen geen enkele andere tegenstander heeft FC Twente momenteel een langere zegereeks in eigen huis in de Eredivisie.