Viergever en Willems kunnen ook tegen tien man van Bayern geen vuist maken

Problemen AZ houden aan: Letschert ‘zonder goedkeu­ring’ niet mee met spelersbus

24 september De nederlaag tegen FC Twente heeft bij het geplaagde AZ ver na de wedstrijd nog flink doorgewerkt. De vroeg gewisselde Timo Letschert is donderdagavond laat niet met de spelersbus terug naar Alkmaar gereden. In plaats daarvan ging hij op eigen gelegenheid naar huis. ,,Dat was zijn eigen keuze”, zo zei trainer Pascal Jansen vrijdagmiddag afgemeten. ,,Daar hebben wij geen goedkeuring voor gegeven.”