Viergever bespeurt positieve agressie bij PSV

PSV heeft vanwege de 0-1 zege in Noorwegen een goede uitgangspositie en moet het karwei donderdag dus afmaken. Er zijn nog valkuilen, denkt ook Viergever. ,,Iedereen moet zijn niveau halen”, aldus de centrale verdediger. ,,Daarmee bedoeld is ook als team spelen en compact spelen. We moeten ons niet uit de tent laten lokken en tegen counters aanlopen door onnodig balverlies te lijden. Gewoon onze eigen principes volgen. Individueel geldt dat je altijd een keer minder kan spelen. Als het team dat opvangt en je afspraken nakomt en inzet en arbeid blijft leveren, komt het goed. De ene keer is die de uitblinker, de andere keer een ander.” Bij PSV zijn centraal in de defensie nogal wat wisselingen geweest in de eerste fase van het seizoen. Nu speelt Viergever samen met Timo Baumgartl. ,,Een speler die weet wat er gevraagd wordt. Hij heeft een aantal jaren in de Bundesliga gespeeld en spreekt uitstekend Engels. Dat er wisselingen zijn geweest, kan omdat er nu altijd keuzes gemaakt worden. Dat is elk jaar zo.”

Mag PSV iets van zichzelf eisen? ,,We hebben vorig jaar een goed niveau laten zien in de Champions League en in volle stadions gespeeld. Nu moeten we eerst zorgen dat we de groepsfase halen en in de Europa League komen. We hebben goede spelers en er zit veel potentie in de groep. Zondag tegen ADO zat er schwung in het elftal en ik zie positieve agressie in het team bij de training.”