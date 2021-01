Vier op een rij voor Femke Kok: ‘Iedereen ziet mij nu als WK-favoriete’

Ze heeft weer iets geleerd over zichzelf. Was opgestaan zonder het gevoel te hebben: ik heb mijn dag. En toen ze kort van tevoren hoorde dat ze alleen moest rijden, zonder concurrent naast haar op het ijs, stond ze ook niet te springen. ,,En toch heb ik gewonnen. Ik ben dus best constant. Ook als de omstandigheden verschillen en ik mij niet helemaal top voel.”

Niettemin benadrukt Van Velde hoe bijzonder hij het vindt. ,,Met Femke Kok en Jutta Leerdam hebben we een unieke lichting, en dan is Jorien ter Mors er ook nog. Het was wel al even geleden dat we bij de vrouwen in de sprint zo goed vooraan meededen. En nu weet je gewoon dat dat gaat gebeuren. Dat is hartstikke leuk.”