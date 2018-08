Vier maanden voorwaardelijk voor Marokkaanse international Harit

De 21-jarige Harit reed eind juni in Marrakech een 28-jarige voetganger aan, die na overbrenging naar het ziekenhuis overleed aan zijn verwondingen. Harit werd opgepakt en een tijdje later weer vrijgelaten in afwachting van zijn proces. De middenvelder was eind juni naar Marokko teruggekeerd na de uitschakeling van de ‘Leeuwen van de Atlas’ in de eerste ronde van het WK in Rusland.