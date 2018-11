Vier Balkanlanden willen WK van 2030 organiseren

Dat maakten de vier landen vandaag bekend bij een top in Varna. Het initiatief hiertoe komt van de Griekse premier Alexis Tsipras.



,,Het is volgens ons de moeite waard om over dit voorstel te praten’', zei de Bulgaarse premier Bojko Borisov na overleg tussen de vier landen in Varna. ,,Zoals Bulgarije en Italië onlangs samen het WK volleybal organiseerden, kunnen we met Griekenland, Servië en Roemenië wellicht ook het WK voetbal van 2030 huisvesten.’’