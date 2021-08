Videoserie ‘Zandvoort in 7 bochten’: uniek inkijkje in historisch Formule 1-circuit

In de videoserie nemen Rob Kamphues en Jan Lammers je al wandelend mee over het circuit, waar de titelpretendenten Max Verstappen en Lewis Hamilton elkaar treffen op 5 september. De kijker wordt gaandeweg de afleveringen geïnformeerd: waar kan je precies de inhaalmanoeuvres verwachten en waar moeten de coureurs het meest op hun hoede zijn voor crashes?

Kamphues en Lammers staan elke aflevering van ‘Zandvoort in 7 bochten’ letterlijk een paar keer stil om één van de veertien bochten te bespreken die het circuit rijk is. In de zeven afleveringen wandelen zij telkens zeshonderd meter om in totaal het hele circuit van 4,2 kilometer uit te lopen. Onderweg voeren ze mooie gesprekken en halen ze anekdotes uit het verleden op over de zeven meest iconische bochten die het historische circuit rijk is.