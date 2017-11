Videoscheids 'redt' Rekik na vermeend hands

Ambrose: 'Het is moeilijk en frustrerend'

17:39 ,,Het is moeilijk en frustrerend ook”, zegt Thierry Ambrose na de 2-1-nederlaag tegen Heracles, ,,Want ik wil laten zien dat ik kan scoren.” De Fransman heeft de ondankbare taak om bij dit NAC in de spits te staan en krijgt amper bespeelbare ballen. Toch zoekt hij de fout bij zichzelf. ,,Ik moet beter positie kiezen voor de goal en nog scherper zijn.”