Videoref Bundesliga zat 64 keer goed in 88 gevallen

Bij nadere bestudering van de camerabeelden zijn afgelopen voetbaljaargang 64 foute beslissingen door de scheids op het veld voorkomen. ,,Dat is een mooie score'', meent scheidsrechtersbaas Lutz Michael Fröhlich.



De videoarbiters beoordeelden in 306 Bundesligawedstrijden 1870 situaties en die leidden in 88 gevallen tot een oproep aan de scheidsrechter op het veld een ander besluit te nemen. In 64 gevallen was dit een juist advies. In dertien gevallen bleef de scheidsrechter bij zijn eigen beslissing en in elf gevallen nam de scheidsrechter op advies van de videoarbiter een verkeerde beslissing. ,,Er zijn ook fouten gemaakt en we moeten er wel aan werken dat te verbeteren'', aldus Fröhlich.