VIDEO: De eerste AC Milan-goal van Zlatan sinds zijn rentree

serie Camiels Carrousel is nog altijd blikvanger op NK Rucphen: ‘Hoe kom je er weer uit?’

13:54 De Binnentuin in Rucphen is op 11 en 12 januari het strijdtoneel van de NK veldrijden. In deze serie tellen we af richting die titelstrijd, nu nog 8 dagen. Vandaag: Camiel en Piet van den Bergh, de mannen van het parkoers én de carrousel.