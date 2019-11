Vidal voorkomt blamage en helpt Barca aan zege tegen hekkensluiter

Ontvangst­bord sportpark in Hank beklad met hakenkrui­zen

13:28 Het ontvangstbord van sportpark de Schiethoek in Hank is beklad met twee hakenkruizen. Een gemeenteraadslid van Progressief Altena is er klaar mee ‘Wanneer houdt het nou eens op #idioten’, schrijft Chris Alderliesten op Twitter.