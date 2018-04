Vidal mist mogelijk duel met Real Madrid vanwege operatie aan knie

Vidal kreeg gisteren tijdens de training opnieuw last van zijn knie, die hij enkele weken daarvoor had geblesseerd. ,,Er zit een stukje los in zijn knie, dat zorgt ervoor dat zijn knie blokkeert. Het wordt nu met een kleine ingreep weggehaald'', zei trainer Jupp Heynckes. Hij rekent erop dat Vidal snel weer inzetbaar is, al kon hij niet zeggen hoe lang het herstel gaat duren. ,,Ik loop al zo lang mee in de voetballerij en weet dat zoiets niet te voorspellen valt. Arturo is een vechter. Hij zou dolgraag willen spelen tegen Real Madrid, maar we moeten afwachten hoe de ingreep verloopt en hoe hij herstelt.''

Bayern München heeft de landstitel al binnen. De ploeg van Heynckes strijdt dinsdag met Bayer Leverkusen om een plek in de Duitse bekerfinale. ,,Leverkusen is de ploeg in vorm en speelt goed voetbal. Maar wij willen naar Berlijn'', zei Heynckes, die waarschijnlijk ook de Franse middenvelder Corentin Tolisso moet missen vanwege een forse kneuzing. De finale van het toernooi om de DFB-Pokal is op 19 mei in Berlijn.



De ploeg van Arjen Robben ontvangt volgende week woensdag Real Madrid in de halve finale van de Champions League. De return is op 1 mei in de Spaanse hoofdstad.



Bayern München speelt op 25 april en 1 mei tegen Real Madrid in de halve finales van de Champions League.