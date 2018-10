Vice-president Spaanse voetbalbond gearresteerd op verdenking van corruptie

,,Subies is opgepakt tijdens een onderzoek naar corruptie bij de Catalaanse voetbal federatie”, zo vertelt een woordvoerder van de politie aan Reuters. Subies was voordat hij in mei naar de Spaanse voetbalbond kwam, president van de Catalaanse bond.



De Spaanse voetbalbond geeft in een verklaring aan dat ze respect vraagt voor de acties van de polities. ,,We willen wel benadrukken dat iemand onschuldig is tot het tegendeel is bewezen.”



Vorig jaar werd de voorzitter van de Spaanse bond, Angel Maria Villar, ook gearresteerd vanwege corruptie.