VfL Wolfsburg zet eerste stap in strijd tegen degradatie

Kluivert zal contract bij Ajax niet verlengen: 'Er is te veel gebeurd'

17 mei Justin Kluivert (19) vertrekt deze zomer zo goed als zeker. De negentienjarige vleugelaanvaller zal zijn contract dat volgend jaar afloopt in ieder geval niet gaan verlengen, zo liet hij weten in een openhartig interview aan de Volkskrant. ,,Er is te veel gebeurd."