VfL Wolfsburg stelt opvolger Florian Kohfeldt aan, Hans Mulder gaat door bij RKC

Met video Rinus ‘Veekay’ trots met plaats op eerste startrij Indy 500: ‘Ik wil die fles melk verdienen’

Hoewel Rinus ‘Veekay’ van Kalmthout gisteren in de kwalificatie van de Indy 500 naast pole position greep, is hij blij om de race komende zondag vanaf de eerste startrij te mogen beginnen. De Nederlander reed de derde tijd, nadat hij zaterdag in het eerste deel van de kwalificatie nog grote indruk had gemaakt door op de Motor Speedway de op twee na hoogste snelheid ooit te laten meten.

23 mei