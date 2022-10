VfB Stuttgart denkt groot: ‘Alfred Schreuder in beeld als nieuwe trainer’

Vierde divisie Halsteren geeft niet thuis bij Kampong en verliest op wedstrijd­men­ta­li­teit

Halsteren leed bij Kampong een pijnlijke 4-1 nederlaag. De ploeg van Erwin de Nijs ontsnapte voor rust nog aan een grote achterstand, maakte kort na de hervatting zelfs gelijk met een kopbal van Jeroen Beerendonk, om op het eind toch weer met lege handen te staan. De Nijs was teleurgesteld na het verlies, ook al omdat vorige week thuis tegen Orion de beste partij tot dusver op de mat was gelegd. ,,Deze hadden we even niet zien aankomen.’’

16 oktober