Vettel zal 'beste maatje' Räikkönen missen

Sebastian Vettel vindt het jammer dat Kimi Räikkönen na dit seizoen vertrekt bij Ferrari. ,,Hij is de beste teamgenoot die ik heb gehad'', zei de Duitse Formule 1-coureur in Singapore, waar zondag de Grote Prijs wordt verreden.

,,Respect voor elkaar en geen trammelant onderling, dat is wat telt voor mij. Met Kimi was het vanaf het begin goed en dat zal zo blijven. We zijn beste maatjes, al zijn we heel verschillend van karakter.''

De 38-jarige Räikkönen verlaat de Italiaanse renstal, maar de Fin blijft actief in de Formule 1. De wereldkampioen van 2007, die Ferrari zijn laatste wereldtitel bezorgde, heeft voor twee jaar getekend bij Sauber. Charles Leclerc neemt in 2019 het stoeltje in de rode bolide over. ,,Een mooie kans voor Charles, maar ik vind het jammer dat ik Kimi kwijtraak'', aldus viervoudig wereldkampioen Vettel, die in zijn carrière al vier keer de avondrace op het stratencircuit Marina Bay in Singapore won.