Vettel worstelt met zorgen om klimaat: ‘Hypocriet? Ja, dat is zo maar ik ben ook geen heilige’

Sebastian Vettel worstelt met zijn zorgen om de klimaatverandering in de wereld in combinatie met zijn baan als Formule 1-coureur. De 34-jarige Duitser, viervoudig wereldkampioen in de koningsklasse van de autosport, stelt zichzelf naar eigen zeggen steeds vaker de vraag of hij wel het juiste werk heeft gekozen.

,,Autoracen is mijn passie, ik houd daarvan. Ik vind het iedere keer dat ik in de auto stap weer geweldig”, zei Vettel in het BBC-programma Question Time, waarin hij samen met enkele Britse politici vragen beantwoordde. ,,Maar als ik uit de auto kom, denk ik natuurlijk ook: is dit wel wat we moeten doen, de hele wereld over reizen en onze grondstoffen verspillen?”

De Duitse coureur van Aston Martin laat zich regelmatig horen over maatschappelijke thema’s, zoals het klimaat, mensenrechten en lhbti-zaken. Vettel droeg vorige week bij de Grote Prijs van Miami een T-shirt met daarop de tekst ‘Miami 2060, de eerste grand prix onder water, neem nu actie of zwem later’. Op het shirt stond een afbeelding van een helm met een snorkel. Het was zijn manier om zijn bezorgdheid over de stijgende zeespiegel rond Florida te uiten.

Sebastian Vettel met zijn speciale shirt bij de Grnad Prix van Miami. © AFP

Hypocriet

De gelouterde coureur kreeg bij de BBC de vraag of zijn zorgen om het klimaat als hypocriet kunnen worden gezien, omdat hij actief is in een van de meest milieuonvriendelijke sporten. ,,Dat is zo. Ik stel mezelf iedere dag die vraag, ik ben ook geen heilige. Ik kan ook veel dingen beter doen. Moet ik steeds het vliegtuig nemen? Nee, niet als ik met de auto ergens heen kan gaan. Op sommige dingen heb ik zelf invloed, op andere dingen niet.”

Vettel vroeg ook om begrip voor zijn beroep. ,,Als Formule 1-coureurs vermaken we de mensen. Tijdens de coronapandemie waren we een van de eerste sporten die weer op gang kwam. Toen iedereen thuis langzaam gek werd, waren er weer Formule 1-races op tv te zien.”