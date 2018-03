Vettel: We hadden wat geluk met safetycar

,,Ik heb hier enorm van genoten, al hadden we wel wat geluk met de safetycar", vertelt Vettel tijdens de podiumceremonie. De Duitser kon door de stilgevallen Haas van Romain Grosjean een pitstop maken en voor Hamilton op de baan blijven. ,,Ik heb gebid voor een safetycar. Toen ik die auto zag staan, was ik vol adrenaline. Die pit in en ik wist dat het heel close was met Lewis."



,,Hij hield de druk er goed op, maar de laatste vijf rondes kon ik eindelijk genieten", zegt Vettel. Hamilton kon niet anders dan teleurgesteld zijn, want de Brit leek oppermachtig in zijn razendsnelle Mercedes, maar moest toch genoegen nemen met een tweede plek. ,,Ferrari heeft gewoon beter job werk geleverd. Wij moeten terug naar tekentafel. Dit is een geweldig circuit, maar het is zó enorm moeilijk om hier in te halen.‘’