Vettel verdedigt Hamilton na eikel-uitspraak: Dit is een menselijke reactie

,,Het is niet eerlijk dat je die vraag stelt", begon de racewinnaar zijn relaas. ,,We knokken op de baan, het is spannend, en de adrenaline stroomt. Denk je echt dat als je het vergelijkt met voetbal, als zij een microfoon onder hun neus hebben dat zij alleen maar aardige dingen zeggen? En dat ze iets aardigs zeggen als hij onderuit gehaald wordt?"



,,Ik denk niet dat het terecht is dat dit soort shitvragen aan ons gesteld worden", zegt de Ferrari-coureur. ,,Als ik jou in het gezicht sla, dan zeg je ook niet tegen mij: 'Sebastian, dat was niet zo aardig.' Het is een menselijke reactie en het wordt nu enorm opgeblazen."