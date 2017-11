Vettel toont respect voor Hamilton: 'Hij heeft minder fouten gemaakt'

Voorafgaand aan de seizoensafsluiter in Abu Dhabi keken de twee beste coureurs van het seizoen nog eens terug, maar vooral vooruit. De conclusie van Sebastian Vettel waarin zelfs Lewis Hamilton zich wel kon vinden: zet Ferrari nog zo’n stap als dit jaar, dan is de Duitser in 2018 titelfavoriet.

Door Arjan Schouten

Idealiter was de race bij zonsondergang komende zondag het ultieme gevecht geweest voor de wereldtitel, tussen Sebastian Vettel en Lewis Hamilton. Het liep net even anders. Hamilton schoof vanmiddag aan als wereldkampioen voor de persconferentie in Abu Dhabi. Vettal als geklopte man. En zelfs daar waren alle gevoeligheden al bij verdwenen, want het kampioenschap werd twee races terug in Mexico al beslist.

Dus ging het voorafgaand aan de Grand Prix van Abu Dhabi over alles behalve de Grand Prix van Abu Dhabi. En vooral over het afgelopen seizoen en het aankomende seizoen. Wat opviel? Het onderlinge respect voor elkaar. ,,Ik denk dat het eerlijk is om te zeggen dat Lewis net wat minder foutjes heeft gemaakt dan ik’’, gaf Vettel toe. En Hamilton op zijn beurt: ,,We waren consistent, maakten weinig fouten, maar ook Ferrari deed het geweldig dit jaar. Zeker het eerste deel.’’

Focus op volgend seizoen

Door alles en iedereen werd met nog één race te gaan dus al de focus verlegd naar komend seizoen. Het jaar waarin de Brit van Mercedes en de Duitser van Ferrari, beiden viervoudig wereldkampioen, onderling uit gaan maken wie van deze generatie als eerste vijf titels achter zijn naam gaat hebben. ,,Als we nog zo’n enorme stap als dit jaar kunnen zetten, zou 2018 voor ons zomaar een walk in the park kunnen zijn’’, keek Vettel vooruit, met een knikkende Hamilton naast hem.

,,Begrijp me niet verkeerd,’’ vervolgde de Duitser. ,,Ik bedoel vooral dat we ons bij Ferrari buitengewoon verbeterd hebben, dit jaar. Het was gewoon geworden dat we gaandeweg een seizoen heel veel terrein verloren en nu zijn we heel lang close geweest. Oké, uiteindelijk bleek het niet close genoeg, maar dat heeft me wel hoop gegeven. Natuurlijk had ik de hoop dat deze persconferentie minder relaxed was geweest, dat ons tweegevecht nu nog had geduurd. Dat we de titel in Mexico al verloren, was even bitter, maar het feit dat er nog wat races resteerden was misschien ook wel positief richting volgend jaar. En leerzaam. Die laatste stap wordt de moeilijkste, maar daar lopen we niet voor weg.’’

Quote Die laatste stap wordt de moeilijkste, maar daar lopen we niet voor weg Sebastian Vettel

Hamilton, normaal toch niet vies van iemand even verbaal de les lezen, kon niet anders dan instemmen met de lezing van zijn Duitse rivaal. ,,Het sterke seizoen van Ferrari, dat was geen geluk. Ze hadden daar gewoon een geweldige auto. En die auto gaat dat ook zijn in 2018.’’