Vettel stoot Verstappen op de valreep van poleposition

Door Rik Spekenbrink



Verstappen start morgen als tweede, met daarachter zijn ploeggenoot Daniel Ricciardo. Een prima uitgangspositie, maar toch zorgt de gemiste poleposition voor gemengde gevoelens. Want Red Bull was het hele weekeinde dominant geweest. In de eerste en tweede vrije training was Ricciardo de snelste, in de laatste sessie op zaterdagmiddag viel die eer te beurt aan Verstappen.



In de kwalificatie verliepen Q1 en Q2 ook voorspoedig voor de 'Bulls', met Verstappen tweemaal bovenaan het lijstje. Maar uiteindelijk telt Q3. In de eerste vliegende ronde was Vettel al twee tienden sneller dan Verstappen. Het kwam dus aan op die allerlaatste poging. Daarin kon de Limburger zich niet verbeteren, Vettel wel. Aan zijn 1.39,491 kwam niemand. Verstappen klokte 1.39,814, net voor Ricciardo: 1.39,840. Met Kimi Räikkönen op plek 4 staan de Mercedessen op een zeldzame derde startrij, met Lewis Hamilton voor Valtteri Bottas.



Veelbelovend

Verstappen toonde zich tevreden. ,,Dit is veelbelovend, maar het is jammer dat we net die pole niet pakken. Mijn laatste rondje was niet ideaal. Maar het is best close, dus daar ben ik blij mee."



Hij weet dat inhalen in de smalle straten van Singapore lastig wordt. ,,Dus we gaan zien wat er in de eerste ronde gebeurt."