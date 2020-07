Vettel: Nooit gesprekken over toekomst bij Ferrari gevoerd

,,Er is nooit een discussie geweest, en er is ook nooit een aanbod op tafel gekomen”, zei de Duitser een dag voor de start van zijn laatste seizoen bij de Italiaanse renstal. Vettel maakte in 2015 de overstap naar Ferrari, nadat hij in de jaren ervoor van 2010 tot en met 2013 vier keer wereldkampioen was geworden bij Red Bull. Het lukte de Duitser in de rode Ferrari daarna niet meer Mercedes van de wereldtitels af te houden. Vettel sloot het seizoen in 2017 en 2018 af als tweede.