Vettel na crash in kwalificatie: ‘Nam blijkbaar te veel risico’

,,Ik raakte de auto kwijt in bocht twee en toen dat weer gebeurde in bocht vier kon ik het niet meer herstellen”, zei de Ferrari-coureur nadat hij uit de beschadigde auto was geklommen. ,,Ik wist dat er wat marge was en daarom ging ik ervoor.”

Vettel leek in de vrije trainingen juist het goede gevoel met de auto weer een beetje terug te hebben. ,,Maar tijdens de kwalificatie had ik het meteen lastig, vooral in de eerste sector. Ik besloot wat meer risico te nemen, maar blijkbaar een beetje te veel.”

De Duitser start door het uitvallen in Q2 morgen de race vanaf P15. Zijn teamgenoot Charles Leclerc deed het met P11 niet veel beter. ,,We gaan zien wat er mogelijk is in de race”, blikt Vettel vooruit. ,,Het ging dit weekend niet slecht, tot aan de kwalificatie. Toen ging het een stuk slechter, maar de rest was oké.”

Volledig scherm De auto van Sebastian Vettel wordt weggesleept na de crash. © EPA

