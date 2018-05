Vettel: Ik moest wel een tweede pitstop maken

,,Het was geen optie om buiten te blijven", vertelt de coureur van Ferrari aan Sky Sports. ,,We gingen sneller door onze banden heen dan onze concurrenten. Het ziet er natuurlijk anders uit en het lijkt op een verkeerde beslissing."



Vettel geeft aan dat hij in eerste instantie dacht meer snelheid te hebben dan Max Verstappen, naarmate de rondes vorderden nam die snelheid af. ,,We waren vandaag niet snel genoeg. Ook aan het einde van de race waren mijn banden niet beter, hoewel ze nieuwer waren. Daar moeten we een oplossing voor vinden."