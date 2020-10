Vettel hoopt zoon Schumacher snel te verwelkomen in F1

Giro d'Italia Zesde rit: de punchers zijn aan de beurt. Sagan of Matthews?

12:06 De zesde etappe van de Giro loopt van Castrovillari naar Matera. Op tijd inschakelen is belangrijk voor de TV-kijker, want met twee klimmen en een flinke afdaling in de eerste vijftig kilometer barst de strijd gelijk los.