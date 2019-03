Vettel andermaal de schlemiel bij Ferrari: ‘Het was geen goede avond’

Hamilton wint na motorpro­bleem Leclerc, safetycar kost Verstappen podiumplek

21:04 In Bahrein leek Charles Leclerc de macht over te nemen bij Ferrari. Ingehaald bij de start knokte hij zich rap weer langs Sebastian Vettel, die daarna weer eens kraakte onder druk. Maar motorproblemen wierpen Leclerc in de finale op jammerlijke wijze terug. Zo mazzelde Mercedes met een nieuw één-tweetje, nu met Lewis Hamilton als winnaar en Valtteri Bottas als nummer twee. Door een safetycar mocht Leclerc als nummer drie nog naar het podium en moest Max Verstappen genoegen nemen met de vierde plaats. Zijn beste resultaat ooit in Bahrein.